LIVE Roma-Barcellona 0-1 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | la sblocca Brugts dopo 90 ma all’intervallo padrone di casa ancora in partita
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Primo tempo finito! Roma – Barcellona 0-1. 45? Un minuto di recupero! 44? MA CHE OCCASIONE SPRECATA DA VIENS!!! Dopo aver anticipato la difesa ed essersi lanciata contro il portiere da sola, ha tirato nelle mani di Cata Coll!!!! 43? Ci ha provato Pilgrim dopo la corsa di Viens a concludere in porta da posizione difiicilissima. Il pallone finisce sugli spalti. 43? Si combatte sempre nella metà campo della Roma. 41? Pochi minuti alla fine del primo tempo. Anche il recupero sarà minimo, non si è quasi mai perso tempo fin qui. 39? Pallone messo dentro da Paralluelo. 🔗 Leggi su Oasport.it
