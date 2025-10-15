LIVE Roma-Barcellona 0-1 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Brugts porta avanti le ospiti dopo 90

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18? Stanno costruendo con una facilità disarmante il tipo di gioco che vogliono le spagnole. 17? Paratona di Baldi sul tiro da fuori di Guijarro. Calcio d’angolo! 16? Rimane però in avanti l’11 di Pere Romeu. 15? Aveva la chance per calciare Kika Nazareth e invece suggerisce un bel pallone per Vicky Lopez che però non capisce. 14? La difesa romana riconquista palla e Baldi cerca di far seguire la squadra. 14? Guijarro apre una palla stupenda per la compagna sulla destra. Interviene ancora Oladipo. Rimessa Barca sempre in zona offensiva. 12? Ma ceh pressione sta mettendo il Barcellona sulla difesa romana. 🔗 Leggi su Oasport.it

