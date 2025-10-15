LIVE Paolini-Kudermetova WTA Ningbo 2025 in DIRETTA | subito un esordio complicatissimo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Paolini-Kudermetova, incontro valido per il secondo turno del torneo WTA 500 di Ningbo. La tennista italiana, reduce dalla semifinale WTA 1000 di Wuhan (perse contro la statunitense Coco Gauff dopo aver firmato l’impresa contro la polacca Iga Swiatek), incomincerà la propria avventura sul cemento della località cinese e sarà attesa da un incrocio impegnativo, assolutamente da non sottovalutare se si vorrà proseguire il cammino. La fuoriclasse toscana, in piena lotta a distanza con la kazaka Elena Rybakina per la qualificazione alle WTA Finals, se la dovrà vedere con la russa Veronika Kudermetova, che all’esordio ha regolato la croata Antonia Ruzic con il punteggio di 6-3, 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

