LIVE Milano-Vallefoglia A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le padrone di casa cercano il riscatto

20.22: Dall'altra parte la Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia di Andrea Pistola arriva da una sconfitta rocambolesca con Firenze, ma ha mostrato carattere e spunti interessanti. Le fiammate di Loveth Omoruyi (molto positiva prima dei due errori di troppo nel finale tie break) e Adelina Ungureanu restano la chiave offensiva, mentre la seconda linea dovrà cambiare passo: ricezione più stabile e coperture puntuali per resistere alle bordate lombarde e non regalare break-point. 20.19: Le certezze non mancano: Paola Egonu è il terminale principe, Khalia Lanier garantisce volume e strappi in posto quattro, Anna Danesi è chiamata a incidere sia a muro sia in primo tempo per spostare il baricentro della sfida al centro della rete.

