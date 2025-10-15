LIVE Milano-Vallefoglia A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le padrone di casa cercano il riscatto

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.22: Dall’altra parte la Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia di Andrea Pistola arriva da una sconfitta rocambolesca con Firenze, ma ha mostrato carattere e spunti interessanti. Le fiammate di Loveth Omoruyi (molto positiva prima dei due errori di troppo nel finale tie break) e Adelina Ungureanu restano la chiave offensiva, mentre la seconda linea dovrà cambiare passo: ricezione più stabile e coperture puntuali per resistere alle bordate lombarde e non regalare break-point. 20.19: Le certezze non mancano: Paola Egonu è il terminale principe, Khalia Lanier garantisce volume e strappi in posto quattro, Anna Danesi è chiamata a incidere sia a muro sia in primo tempo per spostare il baricentro della sfida al centro della rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

