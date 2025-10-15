LIVE Milano-Vallefoglia A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Egonu e compagne hanno voglia di riscatto
Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della terza giornata di serie A1 femminile di volley tra Numia Vero Volley Milano e Megabox Onduilati del Savio Vallefoglia. La stagione è iniziata con qualche difficoltà per le due squadre in campo che finora hanno ottenuto una vittoria a testa e arrivano entrambe dalla prima sconfitta stagionale, Milano contro Chieri al tie break e le marchigiane tra le mure amiche contro Firenze. All' Opiquad Arena di Monza (ore 20.30) la Numia Vero Volley Milano di Stefano Lavarini cerca una prova di maturità dopo il tie-break perso a Chieri.
