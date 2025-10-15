LIVE Milano-Vallefoglia 3-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | il Vero Volley soffre ma torna al successo
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.27: Vallefoglia per due set e mezzo ha tenuto testa alle più titolate avversarie, facendo leva su Giovannini, davvero impressionante in seconda linea e Omoruyi e Bici in attacco ma benissimo hanno fatto anche le centrali, Candi e Butigan, che sono state le ultime ad arrendersi 22.25: Il riscatto atteso è arrivato per Milano che ha fatto fatica, dimostrando di essere ancora lontana dalla migliore condizione e amalgama di squadra, ma il Vero Volley è cresciuta nel corso del match. Egonu sugli scudi ma bene anche Lanier. Da rivedere l’intesa tra Bosio e Danesi, spesso in difficoltà soprattutto in attacco 25-16 La chiude Pietrini con un gran diagonale da zona 4! Milano torna al successo, pur soffrendo soprattutto nella prima parte di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
