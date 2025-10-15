LIVE Milano-Vallefoglia 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Vero Volley in fuga nel terzo set 11-5

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-18 Parallela di Lanier da zona 4 18-18 Mano out Bici da seconda linea 18-17 Muroooooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiiiiii su Egonu 18-16 Mano out Lanier da zona 4 17-16 Diagonale di Omoruyi da zona 4 a chiudere un’altra azione spettacolare! 17-15 Tocco vincente di Giovannini da zona 4 sulle mani del muro 17-14 Pallonetto di Lanier da zona 4 16-14 Parallela di Egonu da seconda linea 15-14 Mano out Bici da zona 2 15-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuu 14-13 Diagonale strettissima spettacolare di Egonu da zona 2 13-13 Murooooooooooooooooooo Butigaaaaaaaaan 13-12 Ancora vincente Bici da zona 2 13-11 Mano out Bici da zona 2 13-10 La slash di Butigan 13-9 Vincente Bici da zona 2 13-8 Errore al servizio Vallefoglia 12-8 Mano out Giovannini da zona 4 12-7 Mano out Bici da zona 2 12-6 Out Omoruyi da zona 4 11-6 Mano out Egonu da zona 2 10-6 Primo tempo Caldi 10-5 Vincente Lanier da zona 4 9-5 Errore al servizio Milano 9-4 Egonu vincente da seconda linea sulle mani del muro a chiudere un’azione spettacolare 8-4 Errore al servizio Vallefoglia 7-4 Errore al servizio Milano 7-3 Out Giovannini da zona 4 a chiudere una lunga azione 6-3 Errore al servizio Milano 6-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuuu 5-2 Primo tempo Kurtagic 4-2 Diagonale non irresistibile ma efficace di Bici da zona 2 4-1 La pipe di Lanier 3-1 Murooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiiic 2-1 Primo tempo Danesi 1-1 Errore al servizio Milano 1-0 Diagonale di Lanier da zona 4 19-25 Mano out Bici da seconda linea e Vallefoglia dominando pareggia il conto 19-24 Errore al servizio Milano 19-23 Diagonale di Egonu da zona 2 18-23 Out Sartori in primo tempo 18-22 Vincente Bici da seconda linea 18-21 Primo tempo Sartori 17-21 Out Danesi in primo tempo 17-20 Mano out Omoruyi da zona 4 17-19 La slash di Danesi 16-19 Errore al servizio Vallefoglia 15-19 La slash di Omoruyi 15-18 Mano out di Bartolucci di seconda intenzione 15-17 Primo tempo Kurtagic 14-17 Murooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiii su Egonu 14-16 Errore al servizio Milano 14-15 Bosio di seconda intenzione 13-15 Mano out Bici da seconda linea 13-14 diagonale di Egonu da zona 2 12-14 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Biciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 12-13 Parallela di Bici da zona 2 12-12 Mano out Pietrini da zona 4 11-12 Primo tempo Candi 11-11 La slash di Egonu 10-11 Out la slash di Danesi 10-10 Invasione Vallefoglia a chiudere una lunga azione 9-10 Diagonale di Lanier da zona 4 8-10 Muroooooooooooooooo Candiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 8-9 Mano out Omoruyi da zona 4 8-8 Mano out Bici da seconda linea 8-7 Fallo di seconda linea di Bici 7-7 Parallela vincente di Egonu senza muro da seconda linea 6-7 Vincente Omoruyi da zona 2 6-6 Primo termpo Kurtagic a chiudere una bella azione 5-6 La fast di Butigan 5-5 Diagonale di Pietrini sulle mani del muro da zona 4 4-5 Diagonale stretta di Egonu da zona 2 3-5 Primo tempo Butigan 3-4 Diagonale di Egonu da zona 2 2-4 Mano out Giovannini da zona 4 2-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Candiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-2 Pallonetto di Candi in primo tempo 2-1 Mano out Lanier da zona 4 Il servizio di Lanier e gli attacchi di Egonu hanno suonato la sveglia in casa Milano che aveva faticato tantissimo fino al 16-20. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Milano-Vallefoglia 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Vero Volley in fuga nel terzo set, 11-5