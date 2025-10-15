C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-19 La slash di Omoruyi 15-18 Mano out di Bartolucci di seconda intenzione 15-17 Primo tempo Kurtagic 14-17 Murooooooooooooo Omoruyiiiiiiiiiii su Egonu 14-16 Errore al servizio Milano 14-15 Bosio di seconda intenzione 13-15 Mano out Bici da seconda linea 13-14 diagonale di Egonu da zona 2 12-14 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Biciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 12-13 Parallela di Bici da zona 2 12-12 Mano out Pietrini da zona 4 11-12 Primo tempo Candi 11-11 La slash di Egonu 10-11 Out la slash di Danesi 10-10 Invasione Vallefoglia a chiudere una lunga azione 9-10 Diagonale di Lanier da zona 4 8-10 Muroooooooooooooooo Candiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 8-9 Mano out Omoruyi da zona 4 8-8 Mano out Bici da seconda linea 8-7 Fallo di seconda linea di Bici 7-7 Parallela vincente di Egonu senza muro da seconda linea 6-7 Vincente Omoruyi da zona 2 6-6 Primo termpo Kurtagic a chiudere una bella azione 5-6 La fast di Butigan 5-5 Diagonale di Pietrini sulle mani del muro da zona 4 4-5 Diagonale stretta di Egonu da zona 2 3-5 Primo tempo Butigan 3-4 Diagonale di Egonu da zona 2 2-4 Mano out Giovannini da zona 4 2-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Candiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-2 Pallonetto di Candi in primo tempo 2-1 Mano out Lanier da zona 4 Il servizio di Lanier e gli attacchi di Egonu hanno suonato la sveglia in casa Milano che aveva faticato tantissimo fino al 16-20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Vallefoglia 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: grande equilibrio anche nel secondo set, 11-12