LIVE Milano-Vallefoglia 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Egonu firma la rimonta del Vero Volley nel primo set 26-24

26-24 Mano out Pietrini da zona 4 e Milano, tra mille sofferenze, piazza la rimonta e vince il primo set 25-24 Aceeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuu 24-24 Murooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuu! Vallefoglia non ha sfruttato la slash 23-24 Parallela di Bici da zona 2 23-23 Muroooooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiiiiiic 22-23 Out Bici da zona 2, occasione persa da Vallefoglia 21-23 Muroooooooooooooooo Butigaaaaaaaaaaan 21-22 Difende tutto Milano ma ci pensa Giovannini con il mano out da zona 4 a riportare avanti le marchigiane 21-21 Diagonale di Bici da zona 2 21-20 Egonuuuuuuuuuu! Vincente da seconda linea dopo un'altra bella difesa di Milano 20-20 Egonuuuuu, dopo una grande difesa di Milano vincente da seconda linea 19-20 Murooooooooooooooo Pivaaaaaaaaaaaaaaaaa 18-20 Il tocco vincente di Piva da zona 4 17-20 Diagonale stretta di Lanier da zona 4 16-20 Mano out Omoruyi da zona 4 16-19 Diagonale di Egonu da seconda linea 15-19 Vincente Omoruyi da zona 4 15-18 Murooooooooooooooo Candiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15-17 Primo tempo Candi 15-16 Primo tempo Kurtagic 14-16 Out Egonu in parallela da seconda linea 14-15 La fast di Butigan 14-14 Parallela di Piva da zona 4 13-14 Mano out Giovannini da zona 4 13-13 Errore al servizio Vallefoglia 12-13 Errore al servizio Milano 12-12 Muroooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuu 11-12 mano out Bici da zona 2 11-11 Mano out Egonu da zona 2 10-11 Mano out Lanier da zona 4 9-11 Mano out Bici da zona 2 9-10 Tocco vincente di seconda intenzione di Bosio 8-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Bartolucciiiiiiiiiiiiiiiii 8-9 Ancora out Egonu da seconda linea in diagonale 8-8 Out Egonu da seconda linea 8-7 Vincente Bartolucci di seconda intenzione 8-6 Muroooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiic 7-6 Errore al servizio Vallefoglia 6-6 Mano out Omoruyi da zona 4 5-6 Primo tempo Kurtagic 5-5 Mano out Bici da seconda linea 5-4 Egonu vincente sulle mani del muro da seconda linea 4-4 mano out Piva da zona 4 3-4 Pallonetto di Giovannini da zona 4 3-3 Primo tempo Danesi 2-3 Primo tempo Candi 2-2 Invasione Vallefoglia 1-2 Errore al servizio Milano 1-1 Diagonale di Lanier da zona 4 0-1 Out la parallela di Egonu da seconda linea

