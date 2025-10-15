LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA | tutti contro Del Toro Scaroni ci prova Si parte a pranzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Giro del Veneto, uno degli ultimi appuntamenti della ricca e lunghissima stagione di ciclismo su strada. Sulle strade del nord-est dello Stivale una nuova opportunità per il messicano Isaac Del Toro, autore di uno splendido 2025 nonostante abbia spesso e volentieri contribuito alla causa di Tadej Pogacar. Il centroamericano non avrà tuttavia vita facile, con numerosi outsider tra cui diversi italiani vogliosi di congedarsi dalla stagione con un risultato incoraggiante. 169.5 i chilometri da percorrere con partenza da Vicenza ed arrivo in quel di Verona. 🔗 Leggi su Oasport.it

