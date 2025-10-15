LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA | sei uomini in fuga si stacca Viviani Corsa entrata in quel di Verona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:28 Vantaggio dei fuggitivi che scende per la prima volta sotto il minuto. 15:25 Concluso il primo dei 5 giri del circuito cittadino. Siamo a 60 km dall’arrivo. 15:23 L’ultimo arrivo di una gara maschile in quel di Verona risale alla 21esima tappa del Giro d’Italia 2022 in cui si impose Matteo Sobrero. Era una cronometro individuale. 15:21 Discesa che termina a poco più di 4 km dal traguardo di Verona. 15:19 Viviani e Bicelli ripresi dal plotone. Sei uomini al comando. 15:18 Fuggitivi che scollinano dalla salita di Torricella e si tuffano in discesa con un minuto e 10 secondi di margine sul gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

