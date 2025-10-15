LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA | otto uomini in fuga c’è anche Elia Viviani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28 Vantaggio di circa 50? per gli otto attaccanti. 14.27 Il gruppo rallenta. Questi i battistrada: Elia Viviani (Lotto), Mikel Retegi (Kern Pharma), Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Sakarias Koller Loland (Uno-X Mobility), Michele Bicelli (Biesse-Carrera-Premac), Kevin Pezzo Rosola (General Store-Essegibil-F.ll Curia) e Filippo D’Aiuto (Petrolike). 14.25 Si muovono in otto, potrebbe essere la giusta occasione per la fuga. 14.23 La UAE Team Emirates XRG con un successo, due top 3 e sei top 10, è la migliore squadra negli ultimi dieci anni di Giro del Veneto. 🔗 Leggi su Oasport.it

