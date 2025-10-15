LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA | otto uomini in fuga c’è anche Elia Viviani Corsa entrata in quel di Verona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:15 Dal gruppo di testa si stacca Elia Viviani. Il veneto si è goduto gli ultimi chilometri di fuga della sua carriera. 15:14 Gruppo che per il momento si limita a controllare il distacco. L’impressione è che un cambio di ritmo possa registrarsi a partire dal prossimo giro. 15:11 Salita regolare con alcuni tratti all’8% che nelle ultime due tornate potrebbe favorire l’attacco decisivo. 15:08 La situazione prima dell’inizio della salita di Torricella. Sempre 8 gli uomini al comando, si tratta di Elia Viviani (Lotto), Mikel Retegi (Kern Pharma), Davide Bais (Team Polti VisitMalta), Sakarias Koller Loland (Uno-X Mobility), Michele Bicelli (Biesse-Carrera-Premac), Kevin Pezzo Rosola (General Store-Essegibil-F. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA: otto uomini in fuga, c’è anche Elia Viviani. Corsa entrata in quel di Verona

