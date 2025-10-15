LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA | iniziata la corsa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 Al momento non ci sono stati scatti nel plotone. 13.11 PARTITA UFFICIALMENTE LA GARA! 13.08 169.5 i chilometri da percorrere con partenza da Vicenza ed arrivo in quel di Verona. 1490 i metri di dislivello previsti per l’88esima edizione, con i primi 100 km sostanzialmente pianeggianti. La corsa si animerà dunque negli ultimi 70 km, con un breve circuito di 15 km da ripetere in cinque occasioni fino all’arrivo nella città dell’Arena. Portata principale la salita di Torricelle (3.2 km con pendenza media del 5% e punte all’8%), con ultimo scollinamento a 9 km dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
