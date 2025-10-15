LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino i fuggitivi a 40 km dall’arrivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:49 40 km all’arrivo. E’ lo spagnolo Pablo Torres (UAE Team Emirates-XRG) a fare l’azione lungo la salita. 15:46 Inizia per la terza volta la salita di Torricelle. 15:43 Nuova accelerazione dell’UAE Team Emirates-XRG e ritardo che crolla a soli 27 secondi. 15:41 Tre giri al termine! 15:39 Ci avviciniamo al terzo passaggio nella città dell’Arena. 15:38 50 km al traguardo e 5 al terzo passaggio all’arrivo di Verona. 15:37 52 secondi di margine allo scollinamento per i sei fuggitivi. 15:36 Battistrada che scollinano per la seconda volta da Torricella e si tuffano nella velocissima discesa a 9 km dal nuovo passaggio sulla linea d’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitivi a 40 km dall’arrivo

News recenti che potrebbero piacerti

In vista del Giro del Veneto di domani, mercoledì 15 ottobre, si ricorda ai cittadini e alle cittadine che dalle 9.30 alle 19 sono percorribili le corsie preferenziali (Autobus e Taxi) e aperti tutti i varchi di accesso alla zona ZTL. Quella di via Torbido sarà percorribile - facebook.com Vai su Facebook

Presentazione Percorso e Favoriti Giro del Veneto 2025 - X Vai su X

LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA: tutto pronto per il via - 10, corridori che stanno percorrendo il tratto di trasferimento. Come scrive oasport.it

DIRETTA Giro del Veneto 2025 LIVE - Guidare a 140 km/h in autostrada non ha davvero senso in termini di risparmio di tempi e consumi: il perché ... Si legge su msn.com

Il giorno del Giro del Veneto: ecco dove transita, Ultima gara per Elia Viviani - E' stata in piazza dei Signori a Vicenza oggi, 15 ottobre, la partenza del Giro del Veneto di ciclismo, sia femminile che maschile. Come scrive ecovicentino.it