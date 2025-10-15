LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA | gruppo sempre compatto inutili i tentativi di fuga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 Ritmo sempre molto alto. 14.08 40 chilometri percorsi, la situazione non cambia. Il gruppo prosegue compatto, non si sviluppa la fuga. 14.05 L’anno scorso fu Corbin Strong a vincere il Giro del Veneto. 14.02 125 chilometri al termine. 13.59 La gara si accenderà con l’entrata a Verona. Da lì partirà il circuito finale di cinque giri. 13.55 Ritmo alto ma gruppo ancora compatto. 13.52 135 chilometri alla conclusione. 13.49 Media di gara di circa 53 kmh. 13.46 La lunga pianura si interromperà solo quando mancheranno 90 chilometri alla conclusione. 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA: gruppo sempre compatto, inutili i tentativi di fuga

Argomenti simili trattati di recente

In vista del Giro del Veneto di domani, mercoledì 15 ottobre, si ricorda ai cittadini e alle cittadine che dalle 9.30 alle 19 sono percorribili le corsie preferenziali (Autobus e Taxi) e aperti tutti i varchi di accesso alla zona ZTL. Quella di via Torbido sarà percorribile - facebook.com Vai su Facebook

Giro del Veneto Del Toro Grégoire, Scaroni Hirschi, Trentin, FChristen TSilva, FVermeersch, Covi, Wellens Velasco, Aranburu, Morgado, Abrahamsen, Sivakov The Giro del Veneto, the penultimate event a - X Vai su X

LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA: tutto pronto per il via - 10, corridori che stanno percorrendo il tratto di trasferimento. Lo riporta oasport.it

Giro del Veneto 2025 oggi: orari, percorso, tv. Tutti contro Isaac del Toro - Va a completarsi il calendario italiano di ciclismo su strada, ultimi appuntamenti della stagione. Scrive oasport.it

DIRETTA Giro del Veneto 2025 LIVE - Guidare a 140 km/h in autostrada non ha davvero senso in termini di risparmio di tempi e consumi: il perché ... Si legge su msn.com