LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA | gruppo compatto a 30 km dall’arrivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Gruppo compatto! 15:58 35 km al traguardo e 5 al nuovo passaggio sull’arrivo di Verona. 15:55 Restano in tre al comando. Con D’Aiuto figurano il norvegese Storm Ingebrigsten e Davide Bais. Per loro appena 15 secondi di margine sul plotone. 15:54 L’italiano della Petrolike riesce a transitare in prima posizione al termine della salita. Ora 5 km di rapida discesa prima del nuovo ingresso in quel di Verona. 15:52 Filippo D’Aiuto scatta per riuscire a scollinare dinanzi a tutti, ma il gruppo è in forte rimonta. 15:49 40 km all’arrivo. E’ lo spagnolo Pablo Torres (UAE Team Emirates-XRG) a fare l’azione lungo la salita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA: gruppo compatto a 30 km dall’arrivo

