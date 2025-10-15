LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA | gruppo compatto a 20 km dall’arrivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:21 Matteo Trentin è rimasto nel secondo gruppetto, staccato di circa 20 secondi dal primo troncone. 16:19 Terminata la discesa, corridori che entrano nuovamente in quel di Verona. 16:16 20 km all’arrivo! 16:14 Penultimo scollinamento. Gruppo allungatissimo ed ormai ridotto ad una trentina di unità, ma non si registrano tentativi di allungo. 16:12 Tatticismo ad un chilometro dal GPM. Rientrano numerosi corridori staccati nelle prime battute di Torricelle. 16:10 Fase di controllo in questi istanti, con i capitani che rientrano sul primissimo gruppetto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA: gruppo compatto a 20 km dall’arrivo

