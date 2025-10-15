LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA | gruppo compatto a 20 km dall’arrivo

Oasport.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:21 Matteo Trentin è rimasto nel secondo gruppetto, staccato di circa 20 secondi dal primo troncone. 16:19 Terminata la discesa, corridori che entrano nuovamente in quel di Verona. 16:16 20 km all’arrivo! 16:14 Penultimo scollinamento. Gruppo allungatissimo ed ormai ridotto ad una trentina di unità, ma non si registrano tentativi di allungo. 16:12 Tatticismo ad un chilometro dal GPM. Rientrano numerosi corridori staccati nelle prime battute di Torricelle. 16:10 Fase di controllo in questi istanti, con i capitani che rientrano sul primissimo gruppetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

live giro del veneto 2025 in diretta gruppo compatto a 20 km dall8217arrivo

© Oasport.it - LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA: gruppo compatto a 20 km dall’arrivo

Approfondisci con queste news

LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA: tutto pronto per il via - 10, corridori che stanno percorrendo il tratto di trasferimento. Da oasport.it

live giro veneto 2025Giro del Veneto 2025 oggi: orari, percorso, tv. Tutti contro Isaac del Toro - Va a completarsi il calendario italiano di ciclismo su strada, ultimi appuntamenti della stagione. Lo riporta oasport.it

live giro veneto 2025DIRETTA Giro del Veneto 2025 LIVE - Guidare a 140 km/h in autostrada non ha davvero senso in termini di risparmio di tempi e consumi: il perché ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live Giro Veneto 2025