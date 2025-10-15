LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA | gruppo ancora compatto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Media di gara di circa 53 kmh. 13.46 La lunga pianura si interromperà solo quando mancheranno 90 chilometri alla conclusione. 13.43 Il gruppo si avvicina a Montebello Vicentino. 13.40 20 chilometri percorsi. 13.37 Tanti i tentativi di fuga, ci prova ora Tobias Bayer. 13.34 Elia Viviani è il corridore con più vittorie in carriera iscritto al Giro del Veneto. 13.31 10 i chilometri percorsi, gruppo ancora compatto. 13.28 Non si è formata ancora la fuga di giornata. 13.25 Principali antagonisti lo svizzero Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) e l’italiano Christian Scaroni (XDS Astana). 🔗 Leggi su Oasport.it
