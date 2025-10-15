LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA | Del Toro senza rivali a Verona passerella per Elia Viviani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:44 Completa il podio il norvegese Abrahamsen (Uno-X-Mobility). 16:43 Vittoria numero 16 per il talento messicano. Ed è doppietta UAE con Pavel Sivakov che si piazza al secondo posto. ISAAC DEL TORO VINCE! ULTIMO CHILOMETRO! 16:42 Inizia già a festeggiare Isaac Del Toro. 16:41 Due km al traguardo! 16:41 Sivakov continua il lavoro da stopper, anche se ormai Del Toro vola verso il traguardo. 16:41 Meno di 3000 metri all’arrivo. 16:40 Isaac Del Toro entra nel centro di Verona. 16:40 Ultimi 4 km di pianura per il fenomenale compagno di squadra di Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA: Del Toro senza rivali a Verona, passerella per Elia Viviani

