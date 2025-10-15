LIVE Giro del Veneto 2025 in DIRETTA | Del Toro per un nuovo assolo c’è Scaroni
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Giro del Veneto, uno degli ultimi appuntamenti della ricca e lunghissima stagione di ciclismo su strada. Sulle strade del nord-est dello Stivale una nuova opportunità per il messicano Isaac Del Toro, autore di uno splendido 2025 nonostante abbia spesso e volentieri contribuito alla causa di Tadej Pogacar. Il centroamericano non avrà tuttavia vita facile, con numerosi outsider tra cui diversi italiani vogliosi di congedarsi dalla stagione con un risultato incoraggiante. 169.5 i chilometri da percorrere con partenza da Vicenza ed arrivo in quel di Verona. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Presentazione Percorso e Favoriti Giro del Veneto 2025 - X Vai su X
Giro del Veneto 2025 Domani, mercoledì 15 ottobre, si correrà il Giro del Veneto 2025. Negli ultimi anni il giro si concludeva a Vicenza sulle rampe di Monte Berico, mentre per questa edizione la città ospiterà la partenza della gara che si concluderà poi a Ver - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv il Giro del Veneto 2025: orari partenza ed arrivo, programma, streaming - Dopo l'appuntamento con il Giro di Lombardia 2025, la stagione ciclistica non è ancora terminata. Da oasport.it
Altimetria Giro del Veneto 2025: la salita di Cima Torricelle da ripetere cinque volte - La stagione del ciclismo su strada sta ormai per volgere al termine ed in programma ci sono ancora poche gare. Segnala oasport.it
Giro del Veneto a Verona, varchi Ztl aperti: come e quando muoversi in città - 30 alle 19: ecco come e quando muoversi in città durante la corsa. Segnala veronaoggi.it