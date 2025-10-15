LIVE Cinà-Dzumhur ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | promessa azzurra in campo a minuti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:36 Torna in campo nel circuito maggiore la speranza italiana, che ha ben figurato nell’estate 2025, che lo ha avvicinato alle prime 200 posizioni del ranking mondiale, valide per entrare nelle qualificazioni dei tornei Slam. 12:30 Chiude in due set il georgiano e lascia strada libera al giovane talento palermitano, tra pochi minuti in campo per sfidare Dzumhur! 11:45 Basilashvili-Halys 6-4, poi Cinà! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di primo turno dell’ATP 250 di Bruxelles (BEL) tra Federico CINA e il bosniaco Damir Dzumhur, l’azzurro gioca da Wild Card e per un posto al secondo turno! E’ quindi il momento di valutare ancora una volta nel circuito maggiore i progressi del giovanissimo tennista palermitano, che quest’anno si è avvicinato non poco ai primi 200 giocatori del mondo, posizione chiave per riuscire ad entrare nei tabelloni delle qualificazioni Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

