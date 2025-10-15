CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di primo turno dell’ATP 250 di Bruxelles (BEL) tra Federico CINA e il bosniaco Damir Dzumhur, l’azzurro gioca da Wild Card e per un posto al secondo turno! E’ quindi il momento di valutare ancora una volta nel circuito maggiore i progressi del giovanissimo tennista palermitano, che quest’anno si è avvicinato non poco ai primi 200 giocatori del mondo, posizione chiave per riuscire ad entrare nei tabelloni delle qualificazioni Slam. Vincendo oggi Cinà si porterebbe vicinissimo alla 200^ posizione mondiale, al 204° posto, che varrebbe virtualmente la presenza a Melbourne quando però all’appello mancano ancora diverse settimane di circuiti maggiore e cadetto, ed è quindi troppo presto per tirare le somme. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cinà-Dzumhur, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: il giovane azzurro affronta una vecchia volpe