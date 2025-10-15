LIVE Cinà-Dzumhur 7-6 ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | l’azzurro vince di rapina il 1° set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Gran prima, attacco di dritto vincente sulla riga. 15-0 Sette minuti dopo, si riparte con Cinà al servizio che cede il primo punto. 13:49 Sparito ovviamente dal campo Dzumhur. Figuriamoci se non sfrutta il toilet break dopo un’ora di set perso in questo modo. 13:46 Che set ha vinto Cinà! Sempre sotto, ha annullato 3 chance di break al rivale che ha sempre servito come un treno e, come spesso accade, ha perso il gioco decisivo! 13:43 Scaglia una pallina sui riflettori dell’impianto indoor il bosniaco, e poi prende a calci la panchina. Si prende warning. 🔗 Leggi su Oasport.it

