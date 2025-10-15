LIVE Cinà-Dzumhur 7-6 2-6 ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | 100? di lotta si gioca il set decisivo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:25 Cinà-Dzumhur 7-6(5), 2-6! E allora, dopo 1h40? di partita sarà il set decisivo a deciderla. 40-30 Scambio lunghissimo, prosegue nel voler dare tutto Cinà ma perde anche questo. 30-30 Servizio vincente. 15-30 Con il dritto lungoriga si era aperto il campo Dzumhur, ha sbagliato la stop volley elementare. 15-15 Scambio lungo, lo vince il bosniaco. A nostro avviso le energie vanno spese tutte nel 3° set! 0-15 Sbaglia in uscita dal servizio Dzumhur. 2-5 Lo fa! Bravo! Servirà quindi per primo Cinà nel 3° set, ammesso che perda il prossimo game. 40-30 Molto bene con l’inside in Cinà! Serve fare il prossimo punto per servire prima nel set decisivo! 30-30 Prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

