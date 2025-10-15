LIVE Cinà-Dzumhur 7-6 2-6 6-7 ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | azzurro sconfitto dopo quasi 3 ore di battaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Si ferma sul nastro, forse, l’ultimo dritto di Pallino. Tre palle match Dzumhur, le prime due in battuta. 3-5 Si salva con la seconda in campo Cinà grazie all’errore di rovescio di Dzumhur, che non vuole saperne di chiuderla. 2-5 Ace. In che momento. 2-4 NOOO, si era mangiato la chiusura di volo il bosniaco ma il passante di Cinà con il dritto è uscito di pochissimo! Che peccato! 2-3 No, purtroppo esce in lunghezza il dritto difensivo di Cinà che cede il primo mini-break del gioco decisivo. 2-2 Si rifà però subito con lo schema servizio e dritto! 1-2 Purtroppo commette un errore molto grave da ottima posizione con il dritto Federico. 🔗 Leggi su Oasport.it

