LIVE Cinà-Dzumhur 7-6 2-6 6-6 ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | si gioca il tie-break decisivo azzurro con 7 vite!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Purtroppo commette un errore molto grave da ottima posizione con il dritto Federico. 1-1 Prima vincente Dzumhur. 1-0 IL NASTRO ci accomoda la palla sul dritto, Cinà chiude con il lungoriga! Il primo lo vinse Cinà. Anche in questo set è stato Dzumhur a mangiarsi le chance. 6-6 TIE-BREAK DECISIVO! 40-15 Sulla riga il dritto di Dzumhur lungoriga. 30-15 A rete a prendersi il pesante quindici anche il bosniaco con coraggio. Ottima volèe di rovescio diagonale. 15-15 Servizio vincente. 0-15 Largo, largo, fuori il rovescio lungoriga di Dzumhur. 6-5 Ancora a rete a prendersi il punto, ancora un game salvato per i capelli da Cinà! Il carattere non manca al siciliano! A-40 Serve&volley a segno! Perfetto lo slice! 40-40 Mamma mia. 🔗 Leggi su Oasport.it

