15-30 ERROREEEEE di rovescio di Dzumhur! Attenzione! 15-15 Qui riesce a rispondere di dritto nei piedi del bosniaco Cinà! Arriva l'errore con il dritto! 15-0 Servizio vincente, slice, Dzumhur. Non si è mai giocato sul suo servizio, è incredibile! 3-4 Altra prima, altro punto! 40-30 Prima vincente. Ribadiamo, il servizio è la scialuppa di salvataggio! 30-30 Prende per primo l'iniziativa di rovescio Dzumhur e fa punto. L'azzurro non vince più uno scambio. 30-15 Sesto ACE!! 15-15 Sbaglia di dritto l'azzurro dopo la prima. 15-0 Servizio vincente, praticamente nel set decisivo Cinà ha vinto punti solo grazie a ciò.

LIVE Cinà-Dzumhur 7-6, 2-6, 3-4, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: l'azzurro è in vita grazie al servizio!