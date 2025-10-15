LIVE Cinà-Dzumhur 7-6 2-6 1-2 ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | c’è il break del bosniaco nel set decisivo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 NOOO! Di mezzo dito è out il rovescio lungoriga di Cinà. 30-40 Fuori il dritto di là dopo lo slice. Occhio, c’è un’altra chance di break per Dzumhur. 30-30 Sbagliaaaaaa un facilissimo dritto da vicino anche Dzumhur. Fase non spettacolare. 15-30 NOOO! Affossa la comodissima volèe di dritto Cinà. Deve rialzare subito la testa. 15-15 Attenzione, sbaglia Cinà con il rovescio da buona posizione. 15-0 Ottima prima, ottimo dritto risolutivo. 1-1 A zero Dzumhur. 40-0 Palla corta vincente. 30-0 Prima in kick, punto Dzumhur. Adesso ha ripreso ad essere ingiocabile al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
