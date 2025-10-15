LIVE Cinà-Dzumhur 7-6 0-2 ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | il bosniaco utilizza tutta la ‘borsa dei trucchi’ e brekka in apertura di 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Clamoroso vincente inside in di dritto di Cinà! 15-15 In rete il rovescio del palermitano. 15-0 Servizio e dritto Cinà! 0-2 No, fuori la risposta di rovescio. Brutto game, non di Cinà, ma da cedere. Scappa via Dzumhur. 40-30 Prima vincente. 30-30 Niente, altro scambio lungo, altro punto vinto dal bosniaco. Questo gioco può decidere già il 2° set. 15-30 Clamoroso passante in corsa di rovescio del bosniaco. 0-30 IN RETE la stop volley! Forza Federico! 0-15 Gran risposta di dritto di Cinà! 0-1 Niente, break Dzumhur. La pausa sul 40-40 ha sicuramente aiutato. 🔗 Leggi su Oasport.it

