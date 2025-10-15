CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Incredibile, Dzumhur non ha rischiato nulla al servizio nei game nel 1° set! 40-0 Scambio rocambolesco, è meglio non sfidare di fino il bosniaco. 30-0 Gran stop volley del bosniaco. 15-0 In rete il dritto difensivo di Cinà. 5-5 Comodamente Cinà! Ora bisogna provare qualcosa in risposta perché il bosniaco è pronto ad uscire dal match mentalmente. 40-0 Sbaglia la risposta sulla seconda Dzumhur. 30-0 AAACCCCEEEEE! Sono quattro! 15-0 Solita botta centrale a segno! 4-5 A quindici Dzumhur. 40-15 Mamma mia, altra prima vincente. Non concede nulla il bosniaco. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Cinà-Dzumhur 5-6, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: siamo in volata nel 1° set