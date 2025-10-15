LIVE Cinà-Dzumhur 5-5 ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | siamo in volata nel 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Gran stop volley del bosniaco. 15-0 In rete il dritto difensivo di Cinà. 5-5 Comodamente Cinà! Ora bisogna provare qualcosa in risposta perché il bosniaco è pronto ad uscire dal match mentalmente. 40-0 Sbaglia la risposta sulla seconda Dzumhur. 30-0 AAACCCCEEEEE! Sono quattro! 15-0 Solita botta centrale a segno! 4-5 A quindici Dzumhur. 40-15 Mamma mia, altra prima vincente. Non concede nulla il bosniaco. 30-15 Slice vincente Dzumhur. 15-15 Scambio lungo, lo vince Cinà!!! 15-0 Prima vincente. 4-4 MIRACOLO di volo di Cinà! L’attacco di dritto era stato competitivo, ma assurdo il passantino stretto di Dzumhur, che costringe ad una volèe quasi in tuffo il palermitano. 🔗 Leggi su Oasport.it
