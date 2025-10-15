CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 AAACCCCEEEE! Sono 3! 30-15 Beh, che regalo! Chop in mezzo allo scambio privo di senso del bosniaco, lo sbaglia pure!! 15-15 Corto l’attacco di dritto dell’azzurro, passa nei piedi Dzumhur e ottiene il quindici. 15-0 Ennesima prima vincente Cinà! 3-4 A quindici il bosniaco. 40-15 Stecca di dritto Dzumhur. 40-0 Rovescio in cross sulla riga, comodo appoggio di volo. 30-0 Prima vincente anche di Dzumhur. 15-0 Chiude di volo il bosniaco dopo l’attacco di dritto. 3-3 Perfetto game di Cinà: quattro prime e quattro punti rapidissimi! 40-0 Super prima alla T! 30-0 Servizio potente esterno, dritto comodo a segno! 15-0 Gran prima centrale! 2-3 Ancora comodamente Dzumhur. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Cinà-Dzumhur 3-4, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: azzurro in scia 'on serve' nel 1° set!