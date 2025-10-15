CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 No! Comodissimo rovescio messo out! Questo non va sbagliato. 15-0 Servizio vincente!! Si sente la voce del bosniaco durante il cambio campo, a chiedere lumi sui replay delle chiamate elettroniche, che non sembrano giungere. L’arbitro spiega che solo le chiamate vicine vengono mostrate. 1-2 Resta avanti Dzumhur nel 1° set. 40-0 Servizio e rovescio. 30-0 Super risposta di rovescio, c’è però il comodo dritto messo in rete da Cinà. 15-0 Servizio slice vincente. 1-1 Lungo il rovescio del rivale che già chiede il replay della chiamata! Forza, gran gioco! A-40 Favolosa volèe stretta e corta di Cinà! L’attacco di dritto non era stato definitivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cinà-Dzumhur 1-2, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: l’azzurro si tira fuori dalla prima ‘buca’