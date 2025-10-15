LIVE Cinà-Dzumhur 1-2 ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA | l’azzurro si tira fuori dalla prima ‘buca’
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 No! Comodissimo rovescio messo out! Questo non va sbagliato. 15-0 Servizio vincente!! Si sente la voce del bosniaco durante il cambio campo, a chiedere lumi sui replay delle chiamate elettroniche, che non sembrano giungere. L’arbitro spiega che solo le chiamate vicine vengono mostrate. 1-2 Resta avanti Dzumhur nel 1° set. 40-0 Servizio e rovescio. 30-0 Super risposta di rovescio, c’è però il comodo dritto messo in rete da Cinà. 15-0 Servizio slice vincente. 1-1 Lungo il rovescio del rivale che già chiede il replay della chiamata! Forza, gran gioco! A-40 Favolosa volèe stretta e corta di Cinà! L’attacco di dritto non era stato definitivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Al via anche la wild card Federico Cinà che sfiderà il bosniaco Damir Dzumhur. - facebook.com Vai su Facebook
1T #ATP 250 Stoccolma #Berrettini vs Q Se vince, 2T vs Humbert #Sonego vs Q Se vince, 2T vs Kovacevic o Ugo Carabelli --- 1T ATP 250 Bruxelles #Musetti bye 2T vs #Arnaldi o Q #Bellucci vs Giron Se vince, 2T vs - X Vai su X