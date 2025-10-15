LIVE Bolelli Vavassori-Grevelius Heinonen ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | iniziato il match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 18.30) 15-0 Non risponde di rovescio Bolelli. 1-0 A quindici Vavassori. 40-15 Sbaglia la volèe Bolelli. 40-0 Tre prime, tre punti! 30-0 Altra prima e altro punto! 15-0 Servizio vincente! Andrea Vavassori in battuta! 18:02 I prossimi rivali degli azzurri per la semifinale a Stoccolma sarebbero KecmanovicMuller. Giocatori in campo! 17:50 Il margine su HarrisonKing, altresì impegnati questa settimana ma in Belgio, è di 365 punti a seguito della vittoria all’esordio degli USA a Bruxelles. 17:39 Mancano 20? circa al’ingresso in campo di Bolelli e Vavassori, che sfidano la coppia WC svedese formata da Grevelius ed Heinonen per un posto in quarti a Stoccolma (SWE). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Grevelius/Heinonen, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: iniziato il match!

