LIVE Bolelli Vavassori-Grevelius Heinonen ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | inizia la volata per le Finals
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 18.30) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 250 di Stoccolma (SWE) che vede di fronte Simone Bolelli e Andrea Vavassori opposti alla coppia svedese formata da Erik Gravelius e Adam Heinonen. Si gioca per un posto in quarti! Ci sono 45 punti d’oro in palio per gli azzurri, che devono assolutamente sfruttare l’esordio comodo per mettere in cascina fieno preziosissimo in chiave qualificazione alle ATP Finals. La situazioni li vede al settimo posto della race, che dopo gli ultimi 250 dopo Bercy assegnerà le 16 racchette impegnate alle tanto desiderate Finali del circuito ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it
