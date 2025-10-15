LIVE Bolelli Vavassori-Grevelius Heinonen ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | azzurri in campo alle 18!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 18.30) 17:50 Il margine su HarrisonKing, altresì impegnati questa settimana ma in Belgio, è di 365 punti a seguito della vittoria all’esordio degli USA a Bruxelles. 17:39 Mancano 20? circa al’ingresso in campo di Bolelli e Vavassori, che sfidano la coppia WC svedese formata da Grevelius ed Heinonen per un posto in quarti a Stoccolma (SWE). Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 250 di Stoccolma (SWE) che vede di fronte Simone Bolelli e Andrea Vavassori opposti alla coppia svedese formata da Erik Gravelius e Adam Heinonen. 🔗 Leggi su Oasport.it
