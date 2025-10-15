LIVE Bolelli Vavassori-Grevelius Heinonen 6-3 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | gli azzurri sbrogliano un 1° set complicatissimo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 18.30) 40-40 Niente, non risponde di rovescio Vavassori. Sesto punto decisivo!!!! Seconda, è il momento! 30-40 Ace (2°). 15-40 Non passa il dritto di Heinonen! Due palle per uccidere subito le loro velleità! 15-30 Prima vincente. 0-30 Gran risposta di Vavassori con il dritto, non controlla la volèe Heinonen. 0-15 Doppio fallo. Hanno pure perso ritmo. D’altronde nel tennis di oggi si può tutto. 18:45 Ci sentiamo di definire COMICO il toilet break degli svedesi dopo appena 34? di partita! BOLELLIVAVASSORI-GreveliusHeinonen 6-3! A zero il piemontese e quindi si conclude bene un primo set complicatissimo con addirittura 5 punti decisivi su 9 giochi disputati. 🔗 Leggi su Oasport.it
