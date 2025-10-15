LIVE Bolelli Vavassori-Grevelius Heinonen 6-3 6-4 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | azzurri incolori ma ai quarti di finale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 18.30) 19:24 BOLELLIVAVASSORI b. GreveliusHeinonen 6-3, 6-4! Il punto dell’anno, succede di tutto, incredibile punto! Nooo! Tweener, riflessi clamorosi, cosa abbiamo visto! Chiudono gli azzurri, un match incolore ma questo ultimo punto vale la stagione! 40-30 Prima vincente, match point! 30-30 Non risponde di rovescio sulla seconda Grevelius. 15-30 Altra gran risposta, di Heinonen, nei piedi. Attenzione! 15-15 Super risposta di dritto di Grevelius. 15-0 Servizio vincente, meno tre! 5-4 A breve servirà per i quarti Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it
