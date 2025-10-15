LIVE Bolelli Vavassori-Grevelius Heinonen 6-3 3-2 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | clamoroso auto-break degli svedesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 18.30) 30-0 Risposta assist di Bolelli. Ormai si gioca sui nostri turni di battuta. 15-0 Smash vincente. 4-2 AAAACCCCEEEE! Si salva Vavassori! 40-30 Seeeeervizio vincente! 30-30 Per fortuna non risponde incisivamente Grevelius e allora chiude Bolelli con un bel guizzo! Seconda 15-30 Liscio a rete di Bolelli. Perde lo stesso numero di punti che aveva perso in tutto il match Vavassori. 15-15 Gran prima esterna! 0-15 Risposta nei piedi di Grevelius e chiusura di Heinonen. Serve Vavassori, la sentenza! 3-2 Accorciano gli svedesi nel 2° set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Grevelius/Heinonen 6-3, 3-2, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: clamoroso auto-break degli svedesi

