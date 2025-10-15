LIVE Bolelli Vavassori-Grevelius Heinonen 6-3 2-1 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | clamoroso auto-break degli svedesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 18.30) 3-1 Scappiamo via nel 2° set! 40-0 Bella chiusura di Vavassori a rete. 30-0 ACE! 15-0 Servizio Bolelli, chiusura Vavassori. 2-1 E quindi, quando ormai pensavamo di andare incontro ad una nuova clamorosa chance lasciata lì da Bolelli e Vavsssori, è arrivato il DOPPIO FALLO a completare la frittata svedese. Il TERZO DEL GAME! C’è stato che il LISCIO! AUTO-BREAK Svezia! Seconda 40-40 Sembra che gli azzurri abbiano una specie di freno a mano quando si tratta di brekkare. Non chiude a rete Vavassori e subisce il pallonetto degli svedesi che poi a loro volta chiudono a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Grevelius/Heinonen 6-3, 2-1, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: clamoroso auto-break degli svedesi

Argomenti simili trattati di recente

ATP Shanghai, tabellone doppio: esordio ostico per Bolelli/Vavassori, ci sono anche Bublik/Shelton - X Vai su X

?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 15-10 -ALMATY ORE 11:30 Cobolli vs Hijikata -BRUXELLES ORE 13:00 Cinà vs Dzumhur ORE 13:30 Arnaldi vs Hanfmann -STOCCOLMA ORE 14:00 Sonego vs Fery ORE 18:00 doppio Bolelli-Vavasso - facebook.com Vai su Facebook

Dove vedere in tv oggi Bolelli/Vavassori-Grevelius/Heinonen, ATP Stoccolma 2025: orario, programma, streaming - Dopo l'eliminazione al secondo turno degli US Open e le sconfitte rimediate all'esordio tra il torneo ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai, ... Come scrive oasport.it

Tennis: Halle; Bolelli-Vavassori sconfitti in finale - Sconfitta in finale per il doppio azzurro all'Atp 500 di Halle: Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno ceduto in due set alla coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz che si sono imposti ... ansa.it scrive