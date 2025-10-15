CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 18.30) 30-0 Non risponde Vavassori. 15-0 Ace. 3-2 Sempre avanti gli azzurri, il problema adesso è il break. 40-0 Servizio e comoda chiusura. 30-0 Ancora bene con il servizio il piemontese. 15-0 Comoda chiusura di Bolelli dopo la prima di Vavassori. 2-2 Niente, salgono a 5 le chance di break non sfruttate. 40-40 Troppo morbido il dritto di Vavassori, entra e chiude Heinonen. Non riusciamo a brekkare. Punto decisivo, un altro! 30-40 Servizio e comodo smash. 15-40 Altro banale errore di volo degli svedesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Grevelius/Heinonen 3-2, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: gli azzurri hanno già fallito 5 chance di break