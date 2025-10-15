LIVE Bolelli Vavassori-Grevelius Heinonen 2-2 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | gli azzurri hanno già fallito 5 chance di break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 18.30) 2-2 Niente, salgono a 5 le chance di break non sfruttate. 40-40 Troppo morbido il dritto di Vavassori, entra e chiude Heinonen. Non riusciamo a brekkare. Punto decisivo, un altro! 30-40 Servizio e comodo smash. 15-40 Altro banale errore di volo degli svedesi. Altre tre chance di break! 15-30 Prima vincente Grevelius. 0-30 Risposta bloccata alta in slice di Bolelli che diventa vincente in quanto i due giovani svedesi si scontrano e finiscono per terra. 0-15 Errore di volo di Heinonen. 2-1 Non risponde Heinonen stavolta da sinistra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Grevelius/Heinonen 2-2, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: gli azzurri hanno già fallito 5 chance di break

Altre letture consigliate

ATP Shanghai, tabellone doppio: esordio ostico per Bolelli/Vavassori, ci sono anche Bublik/Shelton - X Vai su X

?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 15-10 -ALMATY ORE 11:30 Cobolli vs Hijikata -BRUXELLES ORE 13:00 Cinà vs Dzumhur ORE 13:30 Arnaldi vs Hanfmann -STOCCOLMA ORE 14:00 Sonego vs Fery ORE 18:00 doppio Bolelli-Vavasso - facebook.com Vai su Facebook

Dove vedere in tv oggi Bolelli/Vavassori-Grevelius/Heinonen, ATP Stoccolma 2025: orario, programma, streaming - Dopo l'eliminazione al secondo turno degli US Open e le sconfitte rimediate all'esordio tra il torneo ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai, ... oasport.it scrive

Tennis: Halle; Bolelli-Vavassori sconfitti in finale - Sconfitta in finale per il doppio azzurro all'Atp 500 di Halle: Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno ceduto in due set alla coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz che si sono imposti ... Come scrive ansa.it