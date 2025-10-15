Litiga con un uomo per un tavolino al bar e poi lo accoltella | arrestato

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco dopo le 9 di martedì 14 ottobre, a Mesenzana (Varese), due uomini avrebbero litigato per la scelta di un tavolino. La lite si sarebbe trasformata poi in uno scontro violento: uno dei due uomini avrebbe sferrato una coltellata all'addome dell'altro. Il 45enne è stato arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

litiga uomo tavolino barLitiga con un uomo per un tavolino al bar e poi lo accoltella: arrestato - Poco dopo le 9 di martedì 14 ottobre, a Mesenzana (Varese), due uomini avrebbero litigato per la scelta di un tavolino ... Segnala fanpage.it

Investita al tavolino del bar dal cliente furioso con la titolare per la sambuca annacquata, Federica Coviello muore dopo 15 giorni di agonia - È morta in ospedale, dove era ricoverata da più di due settimane, Federica Coviello, la donna di 51 anni che la sera del 16 giugno scorso era stata travolta da un'auto davanti all'ingresso di un bar a ... Secondo leggo.it

Federica Coviello investita e uccisa al tavolino del bar: travolta da un cliente arrabbiato per la «sambuca annacquata» - È morta in ospedale, dove era ricoverata da più di due settimane, Federica Coviello, la donna di 51 anni che la sera del 16 giugno scorso era stata travolta da un'auto davanti all'ingresso di un bar a ... ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Litiga Uomo Tavolino Bar