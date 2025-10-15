Litiga con un 44enne in un bar a Treviglio e lo accoltella alla gola | 27enne arrestato per tentato omicidio
I carabinieri di Treviglio (Bergamo) hanno arrestato un 27enne per tentato omicidio. Sarebbe stato lui, la sera del 13 ottobre, ad accoltellare alla gola un 44enne al culmine di una lite all'esterno di un bar della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it
