Lite in casa a Milano uomo uccide 29enne a coltellate e tenta il suicidio
Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, l’uomo di 52 anni interrogato nella notte dal pm Alessia Menegazzo all’ospedale Niguarda in merito all’omicidio della fidanzata, Pamela Gemini di 29 anni, ripetutamente accoltellata ieri sera in un appartamento di via Iglesias, nel quartiere Gorla, alla periferia nord di Milano. Soncin è stato fermato nella notte per omicidio aggravato.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
