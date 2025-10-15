Lite e aggressione | un uomo picchiato in un fast food Gli autori sono due giovanissimi

Aggredito all'interno di un fast food al culmine di una discussione. L'episodio di violenza è avvenuto la notte di domenica 12 ottobre, nella città di Aprilia.Un litigio scoppiato all'interno del locale è degenerato fino a un'aggressione fisica. Ad avere la peggio è stato un uomo di 55 anni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

