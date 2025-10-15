L’Italia può eliminare Israele almeno sul campo vincendo bufera su giornalista Tg3

Imolaoggi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jacopo Cecconi, giornalista del Tg3, si trovava a Udine per seguire il corteo di protesta organizzato da associazioni e collettivi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

l8217italia pu242 eliminare israele almeno sul campo vincendo bufera su giornalista tg3

© Imolaoggi.it - “L’Italia può eliminare Israele almeno sul campo, vincendo”, bufera su giornalista Tg3

Approfondisci con queste news

“Israele fuori dal calcio”: Italia, cosa cambierebbe nel girone verso il Mondiale - Innanzitutto non si disputerebbe il match fissato tra Italia e Israele il prossimo 14 ottobre in quel di Udine. Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Pu242 Eliminare Israele