L’Italia può eliminare Israele almeno sul campo | così la destra strumentalizza la frase del cronista del Tg3 La sua reazione | Polemica assurda

Ilfattoquotidiano.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’Italia ha la possibilità di eliminare Israele, almeno sul campo”. La frase, scritta e riportata così, suona agghiacciante. Ma è stata appositamente estrapolata dal contesto calcistico per farne una polemica politica. Così prima Fratelli d’Italia e altri colleghi della maggioranza di destra, poi anche i giornali della stessa area politica – da Il Giornale a Libero (che ci ha dedicato perfino tre articoli) – hanno strumentalizzato la frase pronunciata in diretta tv da Jacopo Cecconi, cronista del Tg3. Inviato a Udine, stava raccontando il pre-partita di Italia-Israele, prima che avvenissero gli scontri tra un gruppo di violenti e la polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

