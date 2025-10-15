“È un giorno straordinario per il Medio Oriente e per il mondo intero”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a Sharm el-Sheikh, dove insieme ai leader di Egitto, Qatar e Turchia – e accompagnato da una decina di leader internazionali – ha firmato la dichiarazione che formalizza il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. La firma, che dà garanzie sull’intesa da parte dei quattro Paesi, è arrivata nella serata di lunedì. Prima, lo scambio di ostaggi e prigionieri — gli ultimi venti sopravvissuti israeliani rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023, liberati in cambio di 1.968 detenuti palestinesi — ha segnato l’avvio della cosiddetta fase due del Piano di Pace per Gaza, articolato in venti punti e concepito per accompagnare il cessate il fuoco verso una pace stabile. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Italia può avere un ruolo nella fase due di Gaza. Zeneli spiega quale